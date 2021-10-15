Kars'ta etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinde yağan kısa süreli sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi.

Çevreyi beyaza bürüyen dolu yüzünden yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Hayvan besicileri de sabah hayvanlarını meraya götürürken dolu sebebiyle zor anlar yaşadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz