YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta FETÖ davasında 12 yıl 6 ay hüküm giyen kişi yakalandı

Kars'ta FETÖ davasında 12 yıl 6 ay hüküm giyen kişi yakalandı

22.06.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta FETÖ davasında 12 yıl 6 ay hüküm giyen kişi yakalandı

Kars'ta, yargılandığı FETÖ davasında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmaları sürdürüyor.

Ekiplerin planlı çalışması sonucu FETÖ davasında yargılanan M.Y'nin, mahkemece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleştiği belirlendi.

Kentte düzenlenen operasyonla yakalanan M.Y, Harakani Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

M.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars'ta kağıt toplanan geri dönüşüm aracında yangın çıktıKars'ta kağıt toplanan geri dönüşüm aracında yangın çıktı
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybettiDenizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili olduKırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
fetö Kars

Kars Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
02:31
Sabah
04:30
Öğle
12:15
İkindi
16:14
Akşam
19:49
Yatsı
21:39
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tencere yemeğinin önemi ortaya çıktı!

Tencere yemeğinin önemi ortaya çıktı!

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Şaşırtan soru! “Eski kocam cinsel ilişki için para...”

Şaşırtan soru! “Eski kocam cinsel ilişki için para...”

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.