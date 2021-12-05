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Kars'ta jandarma ekipleri köydeki kadınlara KADES'i anlattı

05.12.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta jandarma ekipleri köydeki kadınlara KADES'i anlattı

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "5 Aralık Kadın Hakları Günü" ve "Dünya Türk Kahvesi Günü" nedeniyle köydeki kadınlarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, merkeze bağlı Dikme köyünü ziyaret ederek kadınlarla Hacı Ayşe Kültür Merkezi'nde buluştu.

Jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla bilgilendirme yaparak Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Programda yöresel aşıklar türküler söyledi, kadınlara broşür ve kahve dağıtıldı.

Dikme Köyü Muhtarı Orhan Yılmazel, yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik şiddeti kınadıklarını ifade ederek, "Kadınlar bir annedir, her insan annesine nasıl zarar gelmesini istemiyorsa, kadına da öyle davranması gerekiyor. Kadınlar bizim başımızın tacıdır, bizi doğuran, büyüten onlardır. Herkesin kadına kendi kadını gibi değil bir anne gibi bakması ve görmesi lazım. Köyümüzün yüzde 90'ı okumuştur ve bu oranın yüzde 50'sini de kadınlar oluşturmaktadır." diye konuştu.

Köylülerden Şükran Ergüner de çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Devletimize, bayanlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bunlar bizim güvenliğimiz için, inşallah şiddetle karşılaşmayız. Artık KADES var." dedi.

Sevim Akkaya ise KADES uygulamasının kadınların şiddete karşı korunması için güzel bir uygulama olduğunu dile getirerek, "Her kadında bu uygulamanın olmasını isterim. En fazla şiddeti görenler kadınlar. Bu uygulama ile kadınlar kendilerini daha güvende hissedebilir. Polisimiz, askerimiz hemen yanımızda olur." ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri daha sonra, Dikme Köyü Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere Bilim Çocuk dergisi, boyama ve etkinlik kitapları dağıttı.

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