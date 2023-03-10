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Kars’ta JASAT akü hırsızlarını yakaladı

10.03.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ın Digor ilçesinde baz istasyonunda akü hırsızlığı olayları ile ilgili JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı.

Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla kurulan özel ekip, kamera kayıtları, bilgisayar destekli analizlerden 5 kişinin olaylara karıştığı belirlendi.

JASAT ekiplerince organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda İ.A. (39), M.M.K. (33 ), S.A. (42), K.K. (38) ve H.Ş. (39) gözaltına alındı.

Gözaltına aşınan şüpheliler Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 5 kişiden K.K. ve H.Ş, tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin hırsızlık olaylarını itiraf etmesiyle 6 olay aydınlatılmış oldu.

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