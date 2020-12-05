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Kars'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KARS HABERLERİ  | 05.12.2020 21:31 | Son Güncelleme

Kars'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İbrahim Ayaz'ın yönetimindeki 07 FH 300 plakalı kamyonet, Kars-Ani kara yolunun Subatan köyü mevkisinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Ayaz ve kamyonette bulunan Neriman Ayaz'ı Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan Neriman Ayaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri trafiğin akışını düzenledi.

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