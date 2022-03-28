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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

28.03.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı.

Kentte kar yağışıyla birlikte etkisini sürdüren tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran tipi nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.

İlçeye bağlı Gülyüzü köyü yolunda görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı güçleştirdi, bazı araçlar da kara saplandı. Yolda, 17 kişi araçlarıyla birlikte mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Özel İdaresi ekipleri şiddetli tipiye rağmen yolu ulaşıma açarak 17 kişiyi kurtardı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmasını sürdürüyor. Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu 20'den 41'e yükseldi.

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