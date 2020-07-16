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Kars’ta ‘Özel Güvenlik Eğitimi’ verildi

KARS HABERLERİ  | 16.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Kars’ta Özel Güvenlik görevlilerine yönelik ‘Özel Güvelik Eğitimi’ verildi.Kars Kafkas Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve diğer kurumlarda görev güvenlik personellerine İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bilgilendirme yapıldı.Eğitimde, yetkililer Özel Güvenlik Görevlileri Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) Projesi hakkında bilgilendirildi.

Kars’ta Özel Güvenlik görevlilerine yönelik ‘Özel Güvelik Eğitimi’ verildi.
Kars Kafkas Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve diğer kurumlarda görev güvenlik personellerine İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bilgilendirme yapıldı.
Eğitimde, yetkililer Özel Güvenlik Görevlileri Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) Projesi hakkında bilgilendirildi. Katılımcılara KAAN Projesi,Genel Kolluk ve Özel Güvenlik arasındaki ilişkiler,Özel Güvenlik Hukuku gibi konularda bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştılar.
Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Konferansa Kafkas Üniversitesi bünyesinde çalışan Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile diğer kurumlarda görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi çalışanları katıldı.
Seminere katılanlara salona girişte Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekten kullandırılarak maskesi olmayanlara maske verildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturulması sağlandı.

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