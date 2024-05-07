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Kars’ta sağanak yağmur caddeler göle döndü

İHA İHA
07.05.2024 11:35
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Kars’ta etkili olan dolu ve sağanak yağmur kıs sürede caddelere göle döndürdü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan ıslanırken, araçlar ise trafikte ilerlemekte zorlandı.

Meteorolojinin kar ve sağanak yağmur uyarısında bulunduğu Kars’ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan dolu ve ardından yağan yağmur kısa sürede cadde ve sokakları göle döndürdü. Bazı işyerlerinin bodrumuna ise su doldu.

Öte yandan, Meteorolojinin kar ve yağmur uyarısında bulunduğu Kars’ta yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kars ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği yağışların Kars ve Ağrı ve çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Kars ve Ağrı’da kuzeydoğulu yönlerden, Iğdır’da batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, Kars ve Ağrı çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Kars ve Ağrı’da 2 bin metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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