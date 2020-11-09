YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta silah ve av tüfeği ele geçirildi

Kars’ta silah ve av tüfeği ele geçirildi

KARS HABERLERİ  | 09.11.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız 3 silah, 1 av tüfeği ve 2 tarihi eser heykel ele geçirdi.İl Jandarma Komutanlığı’nca alınan bir ihbar üzerine Kars’ın Digor ilçesinde adres bilgileri önceden tespit edilen 2 evde jandarma ekiplerince arama yapıldı.Yapılan aramada, 1 adet kurusıkı olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ve silahlara ait 43 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına aldı.Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen ruhsatsız silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Kars’ta silah ve av tüfeği ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız 3 silah, 1 av tüfeği ve 2 tarihi eser heykel ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı’nca alınan bir ihbar üzerine Kars’ın Digor ilçesinde adres bilgileri önceden tespit edilen 2 evde jandarma ekiplerince arama yapıldı.
Yapılan aramada, 1 adet kurusıkı olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ve silahlara ait 43 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına aldı.
Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen ruhsatsız silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Ayrıca tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 2 adet heykel Kars Müze Müdürlüğü’ne incelenmesi için teslim edildi.
Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:40
Öğle
11:56
İkindi
14:38
Akşam
17:03
Yatsı
18:24

Kars Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Yetimoğlu Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.