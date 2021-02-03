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Kars’ta “şok” uygulaması devam ediyor

03.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Kars’ta “şok” uygulaması devam ediyor

Kars’ta polisin yaptığı ‘şok’ uygulamasında 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 50 fişek ve 1,73 gram esrar ele geçirildi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen cadde ve sokaklarda ‘şok’ uygulaması gerçekleştirdi.Yapılan uygulamada, araçlar durdurularak aranırken, vatandaşlara GBT sorgulaması yapıldı.

Kars’ta polisin yaptığı ‘şok’ uygulamasında 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 50 fişek ve 1,73 gram esrar ele geçirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen cadde ve sokaklarda ‘şok’ uygulaması gerçekleştirdi.
Yapılan uygulamada, araçlar durdurularak aranırken, vatandaşlara GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamada 5 bakaya, 2 aranan kişi, 2 ehliyetsiz araç kullanan kişi, 1 alkollü araç kullanan kişi yakalanırken, 1 sahte plakalı araç tespit edildi. Ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 50 adet fişek ve 1,73 gram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Öte yandan kentte yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanırken, polisin bu tür uygulamaları sık sık yapacağı öğrenildi.

Kars’ta “şok” uygulaması devam ediyor

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