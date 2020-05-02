YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta tarihi Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları başladı

Kars’ta tarihi Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları başladı

KARS HABERLERİ  | 02.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Kars Kalesi altında, Taş Köprü yanında bulunan ve ’Tarihi Dokunun Korunması’ projesi kapsamında restoresine başlanan ve inşaat sezonun sona ermesiyle durdurulan Mazlumağa Hamanı’nın restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.Kars Valiliği öncülüğünde Kültür Turizm ve Altyapı Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (KARTAB) koordinesinde ’Tarihi Dokunun Korunması Projesi’ kapsamında restorasyon çalışmalarına başlanan hamam, tamamlandığında turizme kazandırılacak.Kars’ta inşaat sezonun başlamasıyla çalışmalarına hız verilen Mazlumağa Hamamı’nın 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kars’ta tarihi Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları başladı

Kars Kalesi altında, Taş Köprü yanında bulunan ve ’Tarihi Dokunun Korunması’ projesi kapsamında restoresine başlanan ve inşaat sezonun sona ermesiyle durdurulan Mazlumağa Hamanı’nın restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.
Kars Valiliği öncülüğünde Kültür Turizm ve Altyapı Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (KARTAB) koordinesinde ’Tarihi Dokunun Korunması Projesi’ kapsamında restorasyon çalışmalarına başlanan hamam, tamamlandığında turizme kazandırılacak.
Kars’ta inşaat sezonun başlamasıyla çalışmalarına hız verilen Mazlumağa Hamamı’nın 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. İlgili firmanın yürüttüğü restorasyon çalışmalarının yüzde 70 oranında tamamlandığı öğrenildi.

Kars’ta tarihi Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Kars Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:20
Sabah
04:58
Öğle
12:10
İkindi
16:00
Akşam
19:11
Yatsı
20:43

Kars Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Kerime Yenice Eczanesi
Merkez
Veraseli Büyük Eczanesi
Merkez
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kars'ta nisanda yağan kar güzel manzaralar oluşturdu

Kars'ta nisanda yağan kar güzel manzaralar oluşturdu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Malta'dan Kars'a getirilen vatandaşlar "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı

Malta'dan Kars'a getirilen vatandaşlar "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı

Kars Valisi Öksüz, yurt dışından getirilecek vatandaşların kalacağı yurtları inceledi

Kars Valisi Öksüz, yurt dışından getirilecek vatandaşların kalacağı yurtları inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.