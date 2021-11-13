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Kars'ta termometreler sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi

13.11.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıkamış ilçesinde soğukların etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, bazı akarsular da kısmen dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 8 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Erzurum'da 5, Ağrı'da 4, Erzincan'da 2, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 17, Erzincan ve Iğdır'da 14, Kars'ta 12, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

- Kars'ta soğuk hava

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğukların etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Araçların camlarının buz tuttuğu ilçede bazı akarsular da kısmen dondu. Soğuk havaya rağmen bazı çobanların hayvanlarını meralarda otlatmaya devam ettiği ilçede, arazide yiyecek arayan bir tilki de objektife yansıdı.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Geceleri özellikle çok soğuk oluyor. Sabah uyandığımızda arabalarımızın camları buz tutmuş, yerler buz tutmuş, Sarıkamış’ın kışı ağır ağır gelmeye başladı." dedi.

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