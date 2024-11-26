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Kars'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

AA AA
26.11.2024 09:13
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kars'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Reşat B. idaresindeki 36 ABE 266 plakalı otomobil, Kazantaş köyü mevkisinde Erdinç A'nın kullandığı 08 ABH 821 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Eylem B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Erzurum-Kars kara yolunun bir yönü ulaşıma kapatılırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

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Sarıkamış kar kaza

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