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Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 194

KARS HABERLERİ  | 28.02.2020 10:21 | Son Güncelleme

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayında 45 bin 194’ü buldu.

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayında 45 bin 194’ü buldu. Türkiye genelinde ise Ocak ayında 94 bin 540 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine doğru Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 69,8’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 6,7’sini motosiklet, yüzde 3,0’ını traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,2’sini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 45 bin 194, Ağrı’da 31 bin 610, Iğdır’da 28 bin 117 ve Ardahan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 19 bin 169 oldu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 arttı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 134,8, kamyonette yüzde 98,9, kamyonda yüzde 87,2, otomobilde yüzde 58,0, otobüste yüzde 30,6, minibüste yüzde 24,6 artarken, traktörde yüzde 32,0 ve motosiklette yüzde 13,9 azaldı.

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