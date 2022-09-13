Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu kentteki bazı adreslere düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 207 gram eroin, 163 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 23 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E, M.E, G.K, B.N.Y, Ö.S. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



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