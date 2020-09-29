Kartal Belediyesi kreş öğretmenleri eğitimde bir adım önde

Kreş Öğretmenlerine Yönelik “Lions Quest Yaşam Becerileri Okul Öncesi Eğitimi”

Bünyesinde barındırdığı 15 kreş ile Türkiye’de tek olan Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, sahip olduğu sayı üstünlüğünü, öğrencilere verilen çağdaş ve nitelikli eğitimler ile desteklerken, bir yandan da dünyada başarı ile uygulanan programlarla öğretmenlere yönelik seminerler düzenlemeye devam ediyor.

Söz konusu hizmetler kapsamında Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nün tüm eğitimci kadrosu, “Bir Adım Daha İleri” hedefi ile önemli bir eğitim programına katıldı. Dünyanın en başarılı üç programından biri olarak gösterilen ve “Lions Quest Yaşam Becerileri Okul Öncesi” adını taşıyan eğitim programı, 24-25 Eylül 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi.

Eğitmen Nilgün Erdem Niord tarafından eğitim alan öğretmenler, dünyada başarı ile uygulanan bilimsel yöntemleri, kendi sınıflarındaki öğrencilerine özel aktif yöntemler ve grup çalışmaları ile taşımak için bir gün süren detaylı bir eğitime tabi tutuldu. Verilen eğitimler ile öğretmenlerin, çalışmalarına değer katacak becerileri, birikim, oyun ve etkinlikleri kısa sürede kendi sınıflarında uygulamaları amaçlanırken, öğrencilerin de yaşlarına uygun yaşam becerilerini kazanmalarına, sosyal ve duygusal gelişimlerinin düzenli ve birbirini tamamlayan etkin bir sistemle sağlanmasına olanak sağlanmış oldu. Eğitimin sonunda öğretmenlerin her birine sertifikaları verildi.

Eğitimlerin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Lions 118Y Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit ve Lions Quest yönetim kadrosundan oluşan ekibi, makamında kabul ederek Belma Bozyiğit’e teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi olarak öğrencilerin eğitimlerine yönelik, proje ve çalışmaları çok önemsediklerini, Lions Quest Yaşam Becerileri Okul Öncesi eğitiminin de öğretmenler aracılığıyla öğrencilerin sosyal duygusal zekâ gelişimlerine katkıda bulunacak önemli bir eğitim olduğunu vurgulayarak işini aşkla yapan tüm öğretmenleri ve eğitim kadrosunu kutladı.

