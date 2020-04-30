Kartal Belediyesi, ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisinin dağıtımına başladı

Hem Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün belirlediği muhtaç durumdaki kimseler hem de Komşu İletişim Merkezine ulaşan taleplere göre hareket eden ekipler, Kartal'daki fırıncılardan gelen 400 ekmeği de ramazan kolileri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bağışlar ve belediyenin olanakları ile hazırlanan koliler, 11 araçtan oluşan filo ile dağıtılıyor.

“Her yıl ramazan ayı boyunca meydanlarımızda, mahallelerimizde düzenlediğimiz geleneksel ramazan eğlenceleri, iftar buluşmaları, konserler, açık hava sinema gösterimleri gibi etkinlik ve buluşmalarımız, sosyal izolasyon nedeniyle bu yıl ne yazık ki gerçekleşemeyecek. Ancak iftar sofralarında ve meydanlarda olmasa da biz yine birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğiz.

Kartal Belediyesi olarak ramazanda da 7 gün 24 saat görev başındayız. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolilerini tespit ettiğimiz ve bize başvuran ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırıyoruz. Koronavirüs tedbir ve hizmetleri kapsamında ramazan boyunca da komşularımızın yanında olmaya, dayanışma ruhu ile mücadele etmeye devam ederken tüm komşularımızın, mübarek ramazan ayını kutlar, tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını dilerim."

