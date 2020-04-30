YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal Belediyesi, ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisinin dağıtımına başladı

Kartal Belediyesi, ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisinin dağıtımına başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisinin dağıtımına başladı

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla hazırlanan 20 bin erzak kolisinin dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bağışlar ve belediyenin olanakları ile hazırlanan koliler, 11 araçtan oluşan filo ile dağıtılıyor.

İki kişiden oluşan ekipler, koruyucu tulum, maske ve eldiven takarak ramazan kolilerini tek tek adreslere ulaştırıyor.

Bu şekilde günde yaklaşık 700 ramazan erzak kolisi, önceden belirlenmiş adreslere ulaştırılıyor.

Ekipler ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstündeki vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıyor.

Hem Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün belirlediği muhtaç durumdaki kimseler hem de Komşu İletişim Merkezine ulaşan taleplere göre hareket eden ekipler, Kartal'daki fırıncılardan gelen 400 ekmeği de ramazan kolileri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kolilerin verildiği adresteki vatandaşların 65 yaş üstünde olmaları halinde kolilerin yanına en az 2 ekmek ekleniyor.

Açıklamada, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in şu görüşlerine yer verildi:

“Her yıl ramazan ayı boyunca meydanlarımızda, mahallelerimizde düzenlediğimiz geleneksel ramazan eğlenceleri, iftar buluşmaları, konserler, açık hava sinema gösterimleri gibi etkinlik ve buluşmalarımız, sosyal izolasyon nedeniyle bu yıl ne yazık ki gerçekleşemeyecek. Ancak iftar sofralarında ve meydanlarda olmasa da biz yine birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğiz.

Kartal Belediyesi olarak ramazanda da 7 gün 24 saat görev başındayız. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolilerini tespit ettiğimiz ve bize başvuran ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırıyoruz. Koronavirüs tedbir ve hizmetleri kapsamında ramazan boyunca da komşularımızın yanında olmaya, dayanışma ruhu ile mücadele etmeye devam ederken tüm komşularımızın, mübarek ramazan ayını kutlar, tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını dilerim."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
Anahtar Kelimeler:
Kartal Belediyesi ramazan kolisi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi

Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:06
Yatsı
21:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.