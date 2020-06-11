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Kartal’da normalleşme sürecinde de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.06.2020 16:22 | Son Güncelleme

Korona virüs pandemisinin gündeme geldiği ilk günden bu yana ilçe genelinde 3 milyon metrekareden fazla alanın dezenfekte edilmesini sağlayan Kartal Belediyesi, normalleşme sürecinde de ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Büyük bir özveri ile vatandaşın sağlığını korumaya yardımcı olmak amacıyla önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün alanında uzman ekipleri, normalleşme sürecinde de ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.Nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, hastane, sağlık ocağı, eczane, iskele, çöp konteynerleri, okul gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanları, virüslerin bulunma ihtimaline karşı ilaçlıyor.

Korona virüs pandemisinin gündeme geldiği ilk günden bu yana ilçe genelinde 3 milyon metrekareden fazla alanın dezenfekte edilmesini sağlayan Kartal Belediyesi, normalleşme sürecinde de ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyük bir özveri ile vatandaşın sağlığını korumaya yardımcı olmak amacıyla önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün alanında uzman ekipleri, normalleşme sürecinde de ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.
Nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, hastane, sağlık ocağı, eczane, iskele, çöp konteynerleri, okul gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanları, virüslerin bulunma ihtimaline karşı ilaçlıyor. Normalleşme süreci kapsamında çocukların da ebeveynlerinin refakatinde dışarı çıkması ile birlikte, özellikle park alanları ve vatandaşların en yoğun kullandığı toplu taşıma alanları, ekiplerin sık sık ilaçladığı noktalar arasında bulunuyor.

Başkan Gökhan Yüksel’den sosyal mesafe uyarısı
İlk günden bu yana sıkı önlemler alarak Kartal’da salgından korunma sürecinin etkin yönetilmesine öncülük eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de sosyal mesafe kurallarına karşı sağduyulu olmaları yönünde vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Gökhan Yüksel, sosyal medya adresi üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Marmaray ve metro gibi komşularımızın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarımızın; istasyon, durak ve alt geçitlerini, belirli periyotlarla dezenfekte ediyoruz. Bizler komşularımız için koruyucu önlemleri almaya çalışıyoruz, sizler de lütfen sosyal mesafeye dikkat ediniz."

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