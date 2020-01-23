Kartalkaya'da tatilcilerin güveni jandarmaya emanet

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timi tarafından kar kalınlığının 1,5 metre olduğu ormanlık alanda tatilcilerin can güvenliği için arama kurtarma tatbikatları yapılıyor.

Yerli ve yabancı tatilcilerin gözde kayak merkezi olan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da pistlerden kar yağışı ve sis nedeniyle çıkarak uzaklaşan tatilciler, bu gibi durumlarda çam ağaçlarına yerleştirilmiş 60 acil çağrı butonundan birine basarak bulundukları alanı jandarma karakoluna bildirebiliyor.

Alarmı alan ekipler ise kısa bir sürede arama kurtarma çalışmasını başlatıyor.

JAK ve JÖAK timleri de olası kaybolma durumlarına karşı teyakkuz halinde olabilmek için belli aralıklarla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştiriyor.

- 1,5 metre karda arama kurtarma tatbikatı

Ekiplerce kar kalınlığının 1,5 metre olduğu ormanlık alanda arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı.