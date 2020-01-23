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Kartalkaya'da tatilcilerin güveni jandarmaya emanet

BOLU HABERLERİ  | 23.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde JAK ve JÖAK timleri, kar kalınlığının 1,5 metre olduğu ormanlık alanda tatilcilerin huzurunu ve can güvenliğini korumak için belli aralıklarla arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştiriyor - JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Ekici: - "Çalışmalarımızda bir arama kurtarma, 2 UTV ve 7 kar motoru kullanılıyor. Pistlerde güvenlik amaçlı kayaklı devriye faaliyeti yürütüyoruz"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timi tarafından kar kalınlığının 1,5 metre olduğu ormanlık alanda tatilcilerin can güvenliği için arama kurtarma tatbikatları yapılıyor.

Yerli ve yabancı tatilcilerin gözde kayak merkezi olan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da pistlerden kar yağışı ve sis nedeniyle çıkarak uzaklaşan tatilciler, bu gibi durumlarda çam ağaçlarına yerleştirilmiş 60 acil çağrı butonundan birine basarak bulundukları alanı jandarma karakoluna bildirebiliyor.

Alarmı alan ekipler ise kısa bir sürede arama kurtarma çalışmasını başlatıyor.

JAK ve JÖAK timleri de olası kaybolma durumlarına karşı teyakkuz halinde olabilmek için belli aralıklarla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştiriyor.

- 1,5 metre karda arama kurtarma tatbikatı

Ekiplerce kar kalınlığının 1,5 metre olduğu ormanlık alanda arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tatbikatın ilk aşamasında bir ihbarı değerlendiren timler, senaryo gereği Ramazanbeyderesi mevkisinde gezinti yaparken kaybolan bir çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

İz takip ve arama köpeği "Bulut"un da yer aldığı tim, hazırlıkların ardından kaybolan çocuğun bulunduğu alana hareket etti. Ormanlık alanda yapılan arama çalışmasının ardından "Bulut" çam ağaçlarının arasındaki çocuğu buldu. Ekipler tarafından ikram edilen sıcak çayın ardından üşümüş bir şekilde kurtarılmayı bekleyen çocuk, ısıtıldıktan sonra sağlık kuruluşuna teslim edildi.

Tatbikatın ikinci bölümünde ise Kantuzla mevkisinde snowboard yaparken pistlerden uzaklaşan ve jandarma ekiplerinden yardım isteyen bir tatilcinin kurtarılması için çalışma yürütüldü.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, kar motorlarıyla bölgeye gelerek kaybolan tatilciye ulaştı. Ekipler, tatilciyi kurtararak konakladığı otele bıraktı.

- Kurtarma timleri bölgede 24 saat esasına göre çalışıyor

JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 24 saat esasına göre çalışma yaptıklarını belirterek, "Kartalkaya bölgesinde yaralanma, mahsur kalma ve kaybolan vatandaşlara yönelik arama kurtarma faaliyeti icra edilmekte." dedi.

Her türlü arazi koşullarına göre ekipmanlarının olduğunu vurgulayan Ekici, "Çalışmalarımızda bir arama kurtarma, 2 UTV ve 7 kar motoru kullanıyoruz. Pistlerde güvenlik amaçlı kayaklı devriye faaliyeti yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Ormanlık alanda kaybolan tatilcilerin kısa süre içerisinde bulunması için Ramazanbeyderesi, Gıcırganderesi, Gazi Pisti ve Kan Tuzla Yaylası bölgelerine kendini yenileyebilen radyo frekansıyla çalışan 60 acil çağrı butonu ile yer tespiti için hazırlanmış 330 bilgilendirme levhasının olduğunu aktaran Ekici, JAK ve JÖAK Timi olarak halkın can ve mal güvenliği için her türlü hava ve arazi koşulunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Mehmet Ekici, yarıyıl tatili süresince tatilcilerin huzuru ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma JAK JÖAK Kartalkaya Köroğlu

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