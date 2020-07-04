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Kartepe yollarına konfor geliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde sürdürülen yol çalışmaları kesmeden devam ettiriliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde sürdürülen yol çalışmaları kesmeden devam ettiriliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çeşitli yol ve caddelerde asfalt yama, parke yol, asfalt serimi, kaldırım ve yağmursuyu hattı imaları ve terasman çalışması yapıyor. Arslanbey bölgesinden başlayıp Pazarçayırı ve Sultaniye köylerine uzanan yolda, ekipler asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.
Kartepe ilçesinin birçok bölgesinde hummalı çalışmalar yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Köseköy Mahallesi Atmaca Sokak’ta 2 bin 500 metrekare parke yol imalatı ve İSU tarafından yağmursuyu alt yapı çalışması sonrasında bozulan Kazım Karabekir Caddesi’nde PMT serim çalışmaları yapıyor. PMT serimi sonrasında Kazım Karabekir Caddesinde kaldırım onarımı ve asfalt serim çalışması yapılacak. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çamlık Caddesi’nde terasman çalışması ve aynı mahallenin Selimiye Caddesi’nde yağmursuyu hattı imalatları yapılıyor.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
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Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Şen Eczanesi
Cayirova
Derbent Eczanesi
Kartepe
Dilgül Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Hayal Eczanesi
Basiskele
Esentepe Eczanesi
Derince
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