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Kartepe’de yeni genelge iş yerlerine tebliğ edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararları ilçe genelinde faaliyet gösteren bakkal, büfe ve tekel bayilerine tebliğ etti.Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kartepe’de yeni genelge iş yerlerine tebliğ edildi

Kartepe Belediyesi Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararları ilçe genelinde faaliyet gösteren bakkal, büfe ve tekel bayilerine tebliğ etti.
Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararları ilçe genelinde faaliyet gösteren 160 bakkal, büfe ve tekel bayilerine tebliğ etti. Kurul tarafından alınan karar uyarınca bakkal, büfe ve tekel bayileri 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Kurul tarafından alınan kararlara uyulmayan iş yerleri ise ilgili madde uyarınca cezalandırılacağı belirtildi.

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