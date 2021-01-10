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Kaş Belediyesi Antalya kahramanı Mustafa Ertuğrul’u yayımladığı mesaj ile andı

10.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Kaş Belediyesi Antalya kahramanı Mustafa Ertuğrul’u yayımladığı mesaj ile andı

Kaş Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı’nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul’un ilçeye 2.1 kilometre uzaklıktaki Yunanistan’ın Meis Adası yakınlarında İngiliz ’Ben My Chree’ gemisini batırmasının 104’üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Kaş Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, I.

Kaş Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı’nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul’un ilçeye 2.1 kilometre uzaklıktaki Yunanistan’ın Meis Adası yakınlarında İngiliz ’Ben My Chree’ gemisini batırmasının 104’üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaş Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda büyük kahramanlıklar göstererek, 9 Ocak 1917’de dünyada ilk uçak gemisi Ben My Chree’yi Meis Adası ve 13 Aralık 1917’de Paris II, 12 Mart 1918’de de Alexandra gemisini Kemer açıklarında top atışlarıyla batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in saygı, rahmet ve minnetle anıldığı belirtildi.
1911-1912 tarihlerinde İtalyanlarla yapılan savaş sırasında Çanakkale’de topçu atışı ile İtalyan savaş gemisinin saf dışı kalmasını sağlayan Kaşlı Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil’in de hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Uçak gemisi Ben My Chree’nin batırılışının bu yıl 104’ncü yıl dönümüdür. Kaş Belediye Meclisimizin aldığı kararla her yıl 9 Ocak tarihinde ve haftasında, Kaş ve Antalya’da çeşitli etkinlikler yapılarak andığımız Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, silah arkadaşları Burdurlu Halil İbrahim Çavuş, Ankara Nallıhanlı Durmuş Çavuş, İzmirli İbrahim Çavuş ve nice isimsiz kahramanlarımız ve şehitlerimizi bu yıl tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 pandemi sebebiyle etkinlik yapamadan basın bildirisi ile anmaktayız”
Açıklamada, halkın tarihi sahiplenme, geçmişe olan saygı ve şükran duygularını ifade etmek amacıyla “Kaş’ın Kahramanları Anıtı” tasarım yarışmasının Kaş Belediyesi tarafından ulusal düzeyde bir yarışma olarak düzenlendiği ve yarışma takvimin devam ettiği de belirtildi.

Kaş Belediyesi Antalya kahramanı Mustafa Ertuğrul’u yayımladığı mesaj ile andı

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