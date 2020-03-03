YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaş Belediyesi Mart ayı meclisi yapıldı

Kaş Belediyesi Mart ayı meclisi yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 03.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı.

Kaş Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, Suriye’de şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

“Türkiye artık sınırlarını açtı”
Başkan Mutlu Ulutaş, Suriye’de rejim yönetiminin kendi halkına yaptığı saldırılar neticesinde Türkiye’ye önemli insan gelişi olduğunu hatırlatarak, “Türkiye artık sınırlarını açtı. O insanlar kendilerine bir yaşam yolu arıyor. İnşallah yurtlarına dönme imkanı olur. Bizim sınır güvenliğini ve huzuru tesis etmemiz önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne operasyonlarda başarılar diliyoruz.” diye konuştu.

Patara Yılı’nda Kaş ve turizm
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2020’nin Türkiye teması ‘Patara Yılı’ ilan edildiğini aktaran Başkan Ulutaş, “Bu temayla Patara, Kaş, Batı Antalya, turizmde hak ettiği yere gelmesi için önemli bir ayağını oluşturmuş oluyor. Bu sinerjiyle birlikte sadece bu yılın değil, gelecek yılların da Kaş için daha çok kazanım olacağını düşünüyorum.” dedi. Başkan Ulutaş, geçtiğimiz hafta babası vefat eden Büyükşehir ve Kaş Belediyesi Meclis Üyesi Fırat Demirci’ye taziye dileğini iletti.

Kaş’ta ilk kez yağlı güreş
Başkan Ulutaş’ın konuşmasının ardından gündeme geçildi. Kalkan Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Değişikliği konusunun komisyona havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Disiplin Amirleri Yönetmeliği oybirliğiyle kabul gördü. Kaş Belediyesince 4 Nisan 2020’de düzenlenecek ilk güreşin yapılabileceği mevcut alan Kınık Mahallesi belirlenerek, oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
Toplantıda, ‘Kaş Belediyesi Gömbe Mahallesi Panayır Alanı’, ‘15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ ve ‘Kalkan Taş Ocağı Sahil Düzenlemesi’ proje slayt sunumu yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:18
Öğle
13:14
İkindi
16:27
Akşam
19:00
Yatsı
20:14

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Burçin Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Tabiat Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Erçin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu

Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Cansu Toprak avukatlık bürosu açıldı

Cansu Toprak avukatlık bürosu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.