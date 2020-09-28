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Kaş Belediyesinden hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesi, ilçede engelli ve yaşlıların hayatını kolaylaştırmak için hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımında bulundu.Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki 10 mahallede talepleri değerlendirerek, 10 hasta yatağı ve 14 tekerlekli sandalye sağladı.

Kaş Belediyesinden hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımı

Kaş Belediyesi, ilçede engelli ve yaşlıların hayatını kolaylaştırmak için hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımında bulundu.
Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki 10 mahallede talepleri değerlendirerek, 10 hasta yatağı ve 14 tekerlekli sandalye sağladı. Ergonomik yataklarına kavuşan hastalar rahatladı. Tekerlekli sandalyesine kavuşanlar ise eve hapsolmaktan kurtuldu.
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yardımlaşmanın önemine dikkati çekerek, verdikleri sağlık desteğiyle vatandaşın ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Kaş Belediyesinden hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımı

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