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Kasasında 4 büyükbaş hayvan bulunan kamyoneti çalan zanlı yakalandı

20.01.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasasında 4 büyükbaş hayvan bulunan kamyoneti çalan zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kasasında 4 büyükbaş hayvan bulunan kamyoneti çalan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baklalı Mahallesi'ndeki devriye sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyoneti takibe aldı.

Takip edildiğini anlayan sürücü, aracı yol kenarında bırakarak kaçmaya başladı.

Ekipler, arazide yaptıkları çalışmayla şüpheli U.K'yi yakaladı.

"Silahlı yağma" suçundan kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı belirlenen U.K'nin, kasasında 4 büyükbaş hayvan olan kamyoneti park halindeyken çaldığı belirlendi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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