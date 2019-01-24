SPOR

Kasımpaşa 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 24.01.2019 20:48 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kasımpaşa 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

0-0'lık ilk maçın rövanşında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatmalara taşındı. Uzatma dakikalarında golü bulan Kasımpaşa, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol, 113. dakikada Tarkan Serbest'ten geldi. Öte yandan Kasımpaşa'da Jouse Sa, 59. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve ev sahibi ekip karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürmesine rağmen turu kapmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Djalma’nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
15. dakikada sağ taraftan Trezeguet’nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ufuk’ta kaldı.
18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hajrandinovic’in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Nsakala’nın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanın geri döndü.
22. dakikada ceza sahası içinde Nsakala’nın hatasında topla Eduok buluştu. Eduok’pasında ceza sahası içi sağ tarafından Koita’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Veigneau’nun ortasında kale önünde Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
42. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Eduok'un içeri çevirdiği topa kale önünde Trezeguet'nin dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.

İkinci yarı

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djalma’nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Scuffet’te kaldı.
66. dakikada sağ taraftan Tarkan’ın pasında Trezeguet’nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
101. dakikada Fernandes’in pasında ceza yayı üzerinde Djalma’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet’te kaldı.
105+1. dakikada Pavelka’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet’nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
113. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Popov’un içeriye çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Tarkan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serdar Diyadin xx
Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xxx, Ben Youssef xx, Josue Sa x, Veigneau xx, Pavelka xx (Veysel Sarı dk. 116 x), Sadiku xx, Eduok xx (Azad dk. 99 x), Trezeguet xx, Hajradinovic xx (Heintz dk. 46 x), Koita xx (Tarkan dk. 65 x)
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk xx, Baiano xx, Caulker xx, Merih Demiral xx, Nsakala xx, Welinton xx (Cenk Ahmet dk. 113 x), Taha Yalçıner xx (Ceyhun dk. 79 x), Ozan Tufan xx (Fernandes dk. 67 x), Djalma Campos xx (Hasan Ayaroğlu dk. 120 ?), Efecan xx, Sural xx
Gol: Tarkan (dk. 113) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Josue Sa (dk. 59) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Nsakala, Caulker, Ceyhun, Baiano, Welinton(Aytemiz Alanyaspor) Tarkan, Heintz, Veigneau, Trezeguet (Kasımpaşa)

PARTNEREn güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'En güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'
Başakşehir'e büyük şokBaşakşehir'e büyük şok
Trabzon'da çeyrek final sevinciTrabzon'da çeyrek final sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

Süper Lig'de flaş transfer!

Süper Lig'de flaş transfer!

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

Başakşehir'e büyük şok

Başakşehir'e büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

G.Saray şokta! Maç ertelenebilir

G.Saray şokta! Maç ertelenebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasımpaşa 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

10 kişilik Paşa uzatmada turladı!

Hatayspor 4- 1 Başakşehir (Ziraat Türkiye Kupası)

Başakşehir'e büyük şok

Trabzonspor'da çeyrek final sevinci

Trabzon'da çeyrek final sevinci

Balıkesirspor Baltok 1 - 3 Trabzonspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Trabzon hata yapmadı, çeyrek finale çıktı!

Göztepe 3 - 0 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Göztepe farkla turladı!

Bodrum Belediyesi Bodrumspor 1 - 2 Evkur Yeni Malatyaspor

Malatya yine geriden geldi, tur atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.