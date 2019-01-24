Kasımpaşa 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
0-0'lık ilk maçın rövanşında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatmalara taşındı. Uzatma dakikalarında golü bulan Kasımpaşa, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol, 113. dakikada Tarkan Serbest'ten geldi. Öte yandan Kasımpaşa'da Jouse Sa, 59. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve ev sahibi ekip karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürmesine rağmen turu kapmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Djalma’nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
15. dakikada sağ taraftan Trezeguet’nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ufuk’ta kaldı.
18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hajrandinovic’in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Nsakala’nın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanın geri döndü.
22. dakikada ceza sahası içinde Nsakala’nın hatasında topla Eduok buluştu. Eduok’pasında ceza sahası içi sağ tarafından Koita’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Veigneau’nun ortasında kale önünde Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
42. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Eduok'un içeri çevirdiği topa kale önünde Trezeguet'nin dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.
İkinci yarı
54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djalma’nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Scuffet’te kaldı.
66. dakikada sağ taraftan Tarkan’ın pasında Trezeguet’nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
101. dakikada Fernandes’in pasında ceza yayı üzerinde Djalma’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet’te kaldı.
105+1. dakikada Pavelka’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet’nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
113. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Popov’un içeriye çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Tarkan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serdar Diyadin xx
Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xxx, Ben Youssef xx, Josue Sa x, Veigneau xx, Pavelka xx (Veysel Sarı dk. 116 x), Sadiku xx, Eduok xx (Azad dk. 99 x), Trezeguet xx, Hajradinovic xx (Heintz dk. 46 x), Koita xx (Tarkan dk. 65 x)
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk xx, Baiano xx, Caulker xx, Merih Demiral xx, Nsakala xx, Welinton xx (Cenk Ahmet dk. 113 x), Taha Yalçıner xx (Ceyhun dk. 79 x), Ozan Tufan xx (Fernandes dk. 67 x), Djalma Campos xx (Hasan Ayaroğlu dk. 120 ?), Efecan xx, Sural xx
Gol: Tarkan (dk. 113) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Josue Sa (dk. 59) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Nsakala, Caulker, Ceyhun, Baiano, Welinton(Aytemiz Alanyaspor) Tarkan, Heintz, Veigneau, Trezeguet (Kasımpaşa)
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