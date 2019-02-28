Kasımpaşa 1 - 2 Akhisarspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Akhisarspor, Helder Barbosa ve Josue'nin golleriyle Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Akhisarspor'da Heldeer Barbosa, Zeki Yavru'nun asistinde topu ağlar göndererek skoru 1-0'a getirdi.

dakikada Fode Koita, Trezeguet'in pasında golü Akhisar ağlarına gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Akhisarspor'da Josue, 84. dakikada sahneye çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Akhisarspor, ilk karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu;

Ümraniyespor - Akhisarspor

Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahada buluştuğu topla sağ kanatta ilerleyen Trezeguet, pasını Koita'nın koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Karim Hafez'den topu kapan Josue, ceza sahasına girerken pasını arka direkteki Barbosa'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza alanında kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

18. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen atakta Josue, Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Zeki Yavru'nun koşu yoluna pasını gönderdi. Ceza yayının sağından içeri giren Zeki'nin yerden pasında Barbosa'nın arka direkte dengesini kaybetmesine rağmen dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1

37. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Veysel Sarı, pasını Trezeguet'ye aktardı. Trezeguet, sağ çaprazdan ceza sahasına girip, son çizgiye indikten sonra pasını yerden Koita'ya çıkardı. Koita'nın altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1