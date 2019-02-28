Kasımpaşa 1 - 2 Akhisarspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Akhisarspor, Helder Barbosa ve Josue'nin golleriyle Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Akhisarspor'da Heldeer Barbosa, Zeki Yavru'nun asistinde topu ağlar göndererek skoru 1-0'a getirdi.
Akhisarspor'da Josue, 84. dakikada sahneye çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Akhisarspor, ilk karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etmişti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu;
Ümraniyespor - Akhisarspor
Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahada buluştuğu topla sağ kanatta ilerleyen Trezeguet, pasını Koita'nın koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada Karim Hafez'den topu kapan Josue, ceza sahasına girerken pasını arka direkteki Barbosa'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza alanında kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
18. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen atakta Josue, Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Zeki Yavru'nun koşu yoluna pasını gönderdi. Ceza yayının sağından içeri giren Zeki'nin yerden pasında Barbosa'nın arka direkte dengesini kaybetmesine rağmen dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1
37. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Veysel Sarı, pasını Trezeguet'ye aktardı. Trezeguet, sağ çaprazdan ceza sahasına girip, son çizgiye indikten sonra pasını yerden Koita'ya çıkardı. Koita'nın altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
İkinci yarı
72. dakikada İlhan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
74. dakikada sağ kanattan İlhan’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Koita’nın çaprazdan vuruşunda kaleci Lukas meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
78. dakikada Josue’nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden topu kaleci Ramazan, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.
84. dakikada Josue’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ tarafında top alan Serginho’nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Metin xx, Murat Ergin Gözütok xx
Kasımpaşa: Ramazan x, Veysel xx, Josue Sa xx, Ben Youssef xx, Karim Hafez x, Tarkan Serbest x (Perica dk. 81 ?), Pavelka xx, Hajradinovic x (İlhan dk. 67 x), Khalili xx (Sadiku dk. 74 x), Trezeguet xx, Koita xx
Akhisarspor: Milan Lukac xx, Zeki xx (Caner dk. 82 ?), Musa xx, Cocalic xx, Kadir x, Rotman xx, Serginho xxx, Regattin xx (Onur dk. 59 x), Josue xxx, Barbosa xx, Cikalleshi xx (Manu dk. 67 x)
Goller: Koita (dk. 37) (Kasımpaşa), Barbosa (dk. 18), Serginho (dk. 84) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Koita, Veysel, Pavelka, Ben Youssef (Kasımpasşa), Kadir, Josue, Musa (Akhisarspor)
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
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