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Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu fırtına gibi esiyor! Eyüpspor'u da geçti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Eyüpspor'u Adrian Benedyczak'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran lacivert-beyazlılar, maç fazlasıyla 5. sıraya yükselirken Eyüpspor 3 puanla son sırada kaldı.

Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu fırtına gibi esiyor! Eyüpspor'u da geçti
Burak Kavuncu

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı mücadeleden puansız ayrıldı. Konuk ekip, ilk yarıda bulduğu golün avantajını maç sonuna kadar koruyarak kritik bir üç puanın sahibi oldu.

KASIMPAŞA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Kasımpaşa da Emre Belözoğlu fırtına gibi esiyor! Eyüpspor u da geçti 1

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelenin 37. dakikasında sahneye çıkan Adrian Benedyczak, attığı golle konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa soyunma odasına üstün gitti.

EYÜPSPOR ARADIĞI GOLÜ BULAMADI

Kasımpaşa da Emre Belözoğlu fırtına gibi esiyor! Eyüpspor u da geçti 2

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol için fırsatlar yakalamaya çalıştı. Ancak tarafların girişimleri sonuç vermedi ve Kasımpaşa, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

KASIMPAŞA 5. SIRAYA YÜKSELDİ

Kasımpaşa da Emre Belözoğlu fırtına gibi esiyor! Eyüpspor u da geçti 3

Bu galibiyetle puanını 16'ya yükselten Kasımpaşa, maç fazlasıyla Süper Lig tablosunda 5. sıraya yerleşti. Eyüpspor ise 3 puanda kalarak haftayı son sırada tamamladı.

KASIMPAŞA FORMUYLA GÖZ DOLDURDU

Kasımpaşa da Emre Belözoğlu fırtına gibi esiyor! Eyüpspor u da geçti 4

Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlılar; Çorum FK, Gençlerbirliği, Samsunspor ve Eyüpspor maçlarını kazandı. Galatasaray'a mağlup olan Kasımpaşa, Konyaspor karşılaşmasında ise sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. 16 puana ulaşan Kasımpaşa, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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MS
Eyüpspor Eyüpspor
0 - 1
Kasımpaşa Kasımpaşa

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Eyüpspor Emre Belözoğlu
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