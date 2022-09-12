Kasımpaşa'da maç sonu tartışma!

Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber, futbolcularından Bersant Celina ile tartıştı.

Maçın 35. dakikasında bir pozisyonda yedek kulübesinden çıkan Reçber, uzaktaki Celina'ya tepki gösterdi. Futbolcunun da el kol hareketleriyle karşılık vermesiyle daha da sinirlenen Serkan Reçber, tepkisini artırarak sürdürdü.

Reçber, yedek kulübesine dönerek bir futbolcunun ısınmaya gitmesini istedi. Devre arasında oyundan alınan Kosovalı oyuncunun yerine Ahmet Emin Engin dahil oldu.

