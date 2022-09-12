SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Kasımpaşa'da maç sonu tartışma!

Kasımpaşa'da maç sonu tartışma!

12.09.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber, Bersant Celina ile tartışma yaşadı.

Kasımpaşa'da maç sonu tartışma!

Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber, futbolcularından Bersant Celina ile tartıştı.

Maçın 35. dakikasında bir pozisyonda yedek kulübesinden çıkan Reçber, uzaktaki Celina'ya tepki gösterdi. Futbolcunun da el kol hareketleriyle karşılık vermesiyle daha da sinirlenen Serkan Reçber, tepkisini artırarak sürdürdü.

Reçber, yedek kulübesine dönerek bir futbolcunun ısınmaya gitmesini istedi. Devre arasında oyundan alınan Kosovalı oyuncunun yerine Ahmet Emin Engin dahil oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes yabancı zannetti ama Türk çıktı!Herkes yabancı zannetti ama Türk çıktı!
Galatasaray aldı, ülke karıştı! Galatasaray aldı, ülke karıştı!
Galatasaray'da Yusuf Demir transferi ortalığı karıştırdı! Arda Güler gündeme geldiGalatasaray'da Yusuf Demir transferi ortalığı karıştırdı! Arda Güler gündeme geldi
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa maçı elina maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' açıklaması! 'Her zaman açığım'

Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' açıklaması! 'Her zaman açığım'

Son dakika: İstanbul'da AVM'de silahlı kavga çıktı! Yaralıların olduğu bildirildi...

Son dakika: İstanbul'da AVM'de silahlı kavga çıktı! Yaralıların olduğu bildirildi...

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Kerem Aktürkoğlu dünya deviyle anlaştı! İspanyollar yazdı...

Kerem Aktürkoğlu dünya deviyle anlaştı! İspanyollar yazdı...

Galatasaray'da Sergio Oliveira direkleri kırıyordu!

Galatasaray'da Sergio Oliveira direkleri kırıyordu!

Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu! Maçın henüz 52. saniyesinde inanılması güç vuruş...

Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu! Maçın henüz 52. saniyesinde inanılması güç vuruş...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.