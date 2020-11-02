Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Kasımpaşa'daki ayrılığın ardından Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 4 kulüp, teknik direktörleriyle yollarını ayırmış oldu.
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