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Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.11.2020 16:48 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

kasımpaşa mehmet altıparmak

Kasımpaşa'daki ayrılığın ardından Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 4 kulüp, teknik direktörleriyle yollarını ayırmış oldu.

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