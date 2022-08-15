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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig karşılaşması Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı izle!

15.08.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Sarı Lacivertli ekip Spor Toto Süper Lig’in 2.hafta maçında 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig karşılaşması Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı izle!

Kasımpaşa Fenerbahçe maçının saati ve hangi kanalda ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2 takım da Süper Lig'in ilk haftasında istedikleri sonucu alamamıştı. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMAPAŞA MAÇINDA FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa fenerbahçe
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