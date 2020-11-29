Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 2-0 (Maç sonucu)

dakikada Kasımpaşa önemli bir fırsattan yararlanamadı. Rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Hodzic, şık çalımlarla rakip oyuncuları geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Dönen topu takip eden Hodzic'in bu kez kafa vuruşunda Nordfeldt, meşin yuvarlağa müdahale ederek yine gole izin vermedi.