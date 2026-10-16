Kasımpaşa - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Kasımpaşa Pazar 13:30 Samsunspor

Kasımpaşa ile Samsunspor, 18 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ediyor. İki takımın son durumu karşılaşmanın gidişatını etkileyebilir.

Lig Durumu Kasımpaşa 9. Trendyol Süper Lig O 7 G 2 B 4 M 1 P 10 8 Attığı Gol 8 Yediği Gol 0 Averaj Samsunspor 17. Trendyol Süper Lig O 7 G 1 B 1 M 5 P 4 6 Attığı Gol 15 Yediği Gol -9 Averaj Gol Durumu (Toplam) Kasımpaşa 8 / 8 Samsunspor 6 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı K Kasımpaşa İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 3 / 0 Gol 3 – 3 S Samsunspor Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 2 – 2

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 10 puanla 9. sırada.

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Kasımpaşa M B G B B tüm kulvarlar Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B

Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

İstanbul Başakşehir 1-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig B Samsunspor M M M M M tüm kulvarlar Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 0-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Samsunspor, son 5 maçında mağlup oldu ve bu maçta çıkış yakalamak istiyor.

Maç öncesi değerlendirme

Kasımpaşa, son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bunun yanı sıra, toplamda 8 gol atıp 8 gol yedi, bu da savunma ve hücum dengesinin sağlanamadığını gösteriyor.

Eksik Oyuncular Kasımpaşa 4 eksik Godfried Frimpong Kamil Ahmet Çörekçi Ayberk Karapo Mortadha Ben Ouanes Samsunspor 3 eksik Fatih Kaya Jaures Assoumou Celil Yüksel

Kasımpaşa kadrosunda Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Ayberk Karapo (Şüpheli) ve Mortadha Ben Ouanes (Sakat) yer almıyor.

Samsunspor kadrosunda Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Jaures Assoumou (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Celil Yüksel (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Adrian Benedyczak Kasımpaşa 4 Gol 2 Asist Güven Yalçın Kasımpaşa 2 Gol 0 Asist Claudio Winck Kasımpaşa 0 Gol 2 Asist Marcus Rafferty Kasımpaşa 0 Gol 1 Asist Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist Saikuba Jarju Samsunspor 0 Gol 2 Asist

Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck. Samsunspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Emre Kılınç, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Saikuba Jarju.

İkili Rekabet 2 Kasımpaşa 1 Beraberlik 2 Samsunspor Kasımpaşa 0-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig

Samsunspor 0-0 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Reeder Samsunspor 0-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 1-4 Reeder Samsunspor Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 1-0 Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kasımpaşa 2, Samsunspor 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kasımpaşa 4, Samsunspor 5 gol attı.