Kasımpaşa - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kasımpaşa ile Samsunspor, 18 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ediyor. İki takımın son durumu karşılaşmanın gidişatını etkileyebilir.
Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 10 puanla 9. sırada.
Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.
Samsunspor, son 5 maçında mağlup oldu ve bu maçta çıkış yakalamak istiyor.
Kasımpaşa, son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bunun yanı sıra, toplamda 8 gol atıp 8 gol yedi, bu da savunma ve hücum dengesinin sağlanamadığını gösteriyor.
Kasımpaşa kadrosunda Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Ayberk Karapo (Şüpheli) ve Mortadha Ben Ouanes (Sakat) yer almıyor.
Samsunspor kadrosunda Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Jaures Assoumou (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Celil Yüksel (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.
Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck. Samsunspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Emre Kılınç, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Saikuba Jarju.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kasımpaşa 2, Samsunspor 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kasımpaşa 4, Samsunspor 5 gol attı.
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