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Kasımpaşa - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kasımpaşa, son maçında Galatasaray'a yenilmesine rağmen güçlü bir kadroya sahip. Samsunspor ise 5 maçlık kötü bir seriden sonra zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor.

Kasımpaşa - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Kasımpaşa
Pazar 13:30
18.10.2026
Samsunspor
Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Yayın: beIN Sports

Kasımpaşa ile Samsunspor, 18 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ediyor. İki takımın son durumu karşılaşmanın gidişatını etkileyebilir.

Lig Durumu

Kasımpaşa

9. Trendyol Süper Lig
O
7
G
2
B
4
M
1
P
10
8
Attığı Gol
8
Yediği Gol
0
Averaj

Samsunspor

17. Trendyol Süper Lig
O
7
G
1
B
1
M
5
P
4
6
Attığı Gol
15
Yediği Gol
-9
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Kasımpaşa 8 / 8
Samsunspor 6 / 15

İç Saha / Deplasman Performansı

Kasımpaşa İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 3 / 0
Gol
3 – 3
Samsunspor Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
2 – 2

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 10 puanla 9. sırada.

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Kasımpaşa M B G B B

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M
  • 18.09.2026 Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B
  • 13.09.2026 Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G
  • 06.09.2026 Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 30.08.2026 İstanbul Başakşehir 1-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig B
Samsunspor M M M M M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M
  • 20.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 30.08.2026 Samsunspor 0-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Samsunspor, son 5 maçında mağlup oldu ve bu maçta çıkış yakalamak istiyor.

Maç öncesi değerlendirme

Kasımpaşa, son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bunun yanı sıra, toplamda 8 gol atıp 8 gol yedi, bu da savunma ve hücum dengesinin sağlanamadığını gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Kasımpaşa

4 eksik
Godfried Frimpong Sakat Arka Adalesinden Sakat
Kamil Ahmet Çörekçi Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Ayberk Karapo Şüpheli
Mortadha Ben Ouanes Sakat

Samsunspor

3 eksik
Fatih Kaya Sakat Kaburgasında Kırık
Jaures Assoumou Sakat Arka Adalesinden Sakat
Celil Yüksel Sakat Kalçasından Sakat

Kasımpaşa kadrosunda Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Ayberk Karapo (Şüpheli) ve Mortadha Ben Ouanes (Sakat) yer almıyor.

Samsunspor kadrosunda Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Jaures Assoumou (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Celil Yüksel (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Adrian Benedyczak Adrian Benedyczak Kasımpaşa 4 Gol 2 Asist
Güven Yalçın Güven Yalçın Kasımpaşa 2 Gol 0 Asist
Claudio Winck Claudio Winck Kasımpaşa 0 Gol 2 Asist
Marcus Rafferty Marcus Rafferty Kasımpaşa 0 Gol 1 Asist
Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Saikuba Jarju Samsunspor 0 Gol 2 Asist

Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck. Samsunspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Emre Kılınç, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Saikuba Jarju.

İkili Rekabet
2 Kasımpaşa
1 Beraberlik
2 Samsunspor
  • 30.01.2026 Kasımpaşa 0-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig
  • 17.09.2025 Samsunspor 0-0 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig
  • 29.03.2025 Reeder Samsunspor 0-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig
  • 26.10.2024 Kasımpaşa 1-4 Reeder Samsunspor Trendyol Süper Lig
  • 27.04.2024 Kasımpaşa 1-0 Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kasımpaşa 2, Samsunspor 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kasımpaşa 4, Samsunspor 5 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman?

18 Ekim 2026

Kasımpaşa - Samsunspor maçı saat kaçta?

13:30

Kasımpaşa - Samsunspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Kasımpaşa - Samsunspor maçında hangi oyuncular eksik?

Godfried Frimpong, Kamil Ahmet Çörekçi, Ayberk Karapo, Mortadha Ben Ouanes, Fatih Kaya, Jaures Assoumou, Celil Yüksel

Kasımpaşa ve Samsunspor'un ligde kaç puanı var?

Kasımpaşa 10 puan, Samsunspor 4 puan.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Samsunspor
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