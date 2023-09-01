KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇ SONUCU! Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı olarak ekrana geldi. Süper Lig'in 4. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç, bordo-mavililerin 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Kasımpaşa Trabzonspor maçı ekranı internette araştırılıyor. İşte Kasımpaşa Trabzonspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı bugün (1 Eylül Cuma) saat 21.00'de başladı.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı BeIN Sports 1'de canlı olarak ekrana geldi.

Kasımpaşa Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetti. Özdamar'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Yusuf Bozdoğan yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıklandı.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.



