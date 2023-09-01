SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇ SONUCU! Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇ SONUCU! Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

01.09.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile ilgili araştırmalar maçın sona ermesiyle birlikte hız kazandı. Lacivert beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında bordo mavili ekip ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetti. Kasımpaşa Trabzonspor maçı ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...

Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı olarak ekrana geldi. Süper Lig'in 4. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç, bordo-mavililerin 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Kasımpaşa Trabzonspor maçı ekranı internette araştırılıyor. İşte Kasımpaşa Trabzonspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı bugün (1 Eylül Cuma) saat 21.00'de başladı.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı BeIN Sports 1'de canlı olarak ekrana geldi.

Kasımpaşa Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetti. Özdamar'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Yusuf Bozdoğan yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıklandı.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rizespor'dan üst üste ikinci galibiyet!Rizespor'dan üst üste ikinci galibiyet!
Trabzonspor'dan 5 gollü galibiyet! Derbi öncesi...Trabzonspor'dan 5 gollü galibiyet! Derbi öncesi...
Ramos işi çıkmaza soktu... Yeni takımı bile açıkladılar!Ramos işi çıkmaza soktu... Yeni takımı bile açıkladılar!

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.