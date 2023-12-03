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Kasımpaşa'ya 4-2 mağlup olunca Sumudica oyuncularına kapıyı gösterdi! "İstemeyen gidebilir"

03.12.2023 17:17 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinde rakibine 4-2'lik skorla mağlup olan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica alınan bu sonucun ardından oldukça sinirlenirken, "Oynamak istemeyen de ocak ayında gidebilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele Kasımpaşa'nın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Gaziantep ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

"İLK YARIDA MAALESEF ÇOK HATALI GOLLER YEDİK"

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Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Maçı iki devre halinde ele almak istiyorum. İlk yarıda maalesef çok hatalı goller yedik. Şimdiye kadar böyle bir şey başıma gelmemişti; 45 dakikada 3 gol yemek.

"6 TANE NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİK"

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İkinci yarı sistemde değişikliğe gittik, 4'lü savunma yapınca hücumda daha iyi oynamaya başladık. 8 dakikada 2 gol bulduk. Rakip de pozisyonlar buldu. Biz açık oynamaya başladık. 6 tane net fırsatı değerlendiremedik. Penaltıyı da kaçırdık.

"FORMAYI KİM HAK EDİYORSA ONLAR OYNAYACAK"

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İlk yarıyı 3-1 bitirebilseydik, ikinci yarı bizim için daha farklı olabilirdi. 3-0’dan dönmek hiç kolay değil. İkinci yarıdaki mücadele için oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımın ruhu bu olması gerekiyor. Bugünden itibaren başlayacağız, Gaziantep’e döndüğümüzde formayı kim hak ediyorsa onlar oynayacak.

"OYNAMAK İSTEMEYEN DE OCAK AYINDA GİDEBİLİR"

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Ben sadece ismi olan oyuncularımı oynatmak istemiyorum, takımın karakter koymasını istiyorum. Sahada mücadele etmesini, savaşmasını istiyorum. İsmin büyüklüğü hiç önemli değil. Kim oynamak istiyorsa oynayacaktır. Oynamak istemeyen de ocak ayında gidebilir" ifadelerini kullandı.

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