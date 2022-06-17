YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kaspersky VPN Secure Connection, kesintisiz veri akışıyla öne çıkıyor

Kaspersky VPN Secure Connection, kesintisiz veri akışıyla öne çıkıyor

17.06.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova: - "Ürünümüzün müşterilerimiz için güvenlik ve şeffaflık sağlayan düşük gecikme etkisiyle tüketici pazarındaki en hızlı VPN'lerden biri olarak kabul edildiğini görmekten gurur duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky VPN Secure Connection, bağımsız bilgi teknolojileri güvenlik enstitüsü AV-TEST tarafından kesintisiz veri akışı ile en iyi sanal özel ağlar (VPN) arasında gösterildi.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky VPN Secure Connection, hız derecelendirmeleriyle öne çıktı ve VPN şeffaflık derecelendirmelerinde önde gelen küresel rakiplerini geride bıraktı.

VPN'nin anonim gezinme, güvenli indirme ve mesajlaşmanın yanı sıra video gibi akış platformlarında yerel içeriğe erişim sağlama dahil olmak üzere birden çok kullanımı mevcut. Bu araçlar ayrıca oyuncular için de aranan bir özellik haline geldi ve oyuncuların pinglerini ayarlayarak kesintisiz oyun oynamalarına imkan sağladı. VPN'ler oyun endüstrisindeki 300 milyar doları aşan mevcut değeriyle ve sürekli genişleyen müşteri tabanıyla hızla büyüyor. Sadece 2016-2021 yılları arasında 500 milyon oyuncu bu ağları kullanmaya başladı.

AV-TEST, Kaspersky VPN Secure Connection'ın, bilgisayarında Windows 10 kullanan tüketiciler için yüksek hız ortalamaları sunduğunu açıkladı. Test katılımcıları arasında düşük gecikme süresi avantajı sağlayan Hydra Catapult'u sunan tek VPN yazılımı olan Kaspersky VPN Secure Connection, oyuncuların pinglerini azaltan ve onlara oyunda önemli avantaj sağlayan özel protokoller kullanılarak daha düşük gecikme süreleri elde ediyor.

- "Ürünümüzün pazardaki en hızlı VPN'lerden biri olarak kabul edilmesinden gurur duyuyoruz"

Tüm bunlara ek olarak AV-TEST, hizmet ve şirket arkasında kimin olduğu ve veri depolama ayrıntıları dahil olmak üzere Kaspersky'nin şeffaflık raporlarını herkese açık hale getiren tek VPN sağlayıcısı olduğunu belirtti. Ayrıca Kaspersky Deloitte SOC 2 bağımsız değerlendirmesini de geçerek antivirüs sistemlerinin geliştirilmesi ve yayınlanması sürecinin güvenlik kontrolleri tarafından yetkisiz müdahalelere karşı korunduğunu teyit etti.

AV-TEST incelemesinde, "Gecikmeye özel önem veren oyuncular, fare tıklamaları veya düğmeye basmaları bir milisaniyeyi geçmediği sürece ürün adı ve özellik yelpazesine önem vermiyor. Ölçülen değerlere dayanarak Kaspersky bu konuda ilk tercih." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, VPN'lerin, tüketicilere dijital konumlarını özgürce ayarlama ve çevrim içi olduklarında kişisel verilerini gizleme imkanı sağladığını belirterek, "Oyuncular ve medya içeriği izlemek isteyenler için ara belleğe alma veya gecikme, dijital deneyimde sinir bozucu bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle Kaspersky VPN Secure Connection ürünümüzün müşterilerimiz için güvenlik ve şeffaflık sağlayan düşük gecikme etkisiyle tüketici pazarındaki en hızlı VPN'lerden biri olarak kabul edildiğini görmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 31 Aralık'a kadar sürecek olan Türkiye’ye özel kampanyayla, Kaspersky VPN Secure Connection çözümünü 5 cihaz için satın alan tüm müşteriler 3 ay boyunca ücretsiz BluTV üyeliğine sahip olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası projesi İstanbul'da tanıtıldıTÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası projesi İstanbul'da tanıtıldı
İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdiİzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Cerrahpaşa'dan "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına ilişkin açıklama:Cerrahpaşa'dan "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına ilişkin açıklama:

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.