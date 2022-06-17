Kaspersky VPN Secure Connection, kesintisiz veri akışıyla öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky VPN Secure Connection, bağımsız bilgi teknolojileri güvenlik enstitüsü AV-TEST tarafından kesintisiz veri akışı ile en iyi sanal özel ağlar (VPN) arasında gösterildi.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky VPN Secure Connection, hız derecelendirmeleriyle öne çıktı ve VPN şeffaflık derecelendirmelerinde önde gelen küresel rakiplerini geride bıraktı.

VPN'nin anonim gezinme, güvenli indirme ve mesajlaşmanın yanı sıra video gibi akış platformlarında yerel içeriğe erişim sağlama dahil olmak üzere birden çok kullanımı mevcut. Bu araçlar ayrıca oyuncular için de aranan bir özellik haline geldi ve oyuncuların pinglerini ayarlayarak kesintisiz oyun oynamalarına imkan sağladı. VPN'ler oyun endüstrisindeki 300 milyar doları aşan mevcut değeriyle ve sürekli genişleyen müşteri tabanıyla hızla büyüyor. Sadece 2016-2021 yılları arasında 500 milyon oyuncu bu ağları kullanmaya başladı.

AV-TEST, Kaspersky VPN Secure Connection'ın, bilgisayarında Windows 10 kullanan tüketiciler için yüksek hız ortalamaları sunduğunu açıkladı. Test katılımcıları arasında düşük gecikme süresi avantajı sağlayan Hydra Catapult'u sunan tek VPN yazılımı olan Kaspersky VPN Secure Connection, oyuncuların pinglerini azaltan ve onlara oyunda önemli avantaj sağlayan özel protokoller kullanılarak daha düşük gecikme süreleri elde ediyor.

- "Ürünümüzün pazardaki en hızlı VPN'lerden biri olarak kabul edilmesinden gurur duyuyoruz"

Tüm bunlara ek olarak AV-TEST, hizmet ve şirket arkasında kimin olduğu ve veri depolama ayrıntıları dahil olmak üzere Kaspersky'nin şeffaflık raporlarını herkese açık hale getiren tek VPN sağlayıcısı olduğunu belirtti. Ayrıca Kaspersky Deloitte SOC 2 bağımsız değerlendirmesini de geçerek antivirüs sistemlerinin geliştirilmesi ve yayınlanması sürecinin güvenlik kontrolleri tarafından yetkisiz müdahalelere karşı korunduğunu teyit etti.

AV-TEST incelemesinde, "Gecikmeye özel önem veren oyuncular, fare tıklamaları veya düğmeye basmaları bir milisaniyeyi geçmediği sürece ürün adı ve özellik yelpazesine önem vermiyor. Ölçülen değerlere dayanarak Kaspersky bu konuda ilk tercih." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, VPN'lerin, tüketicilere dijital konumlarını özgürce ayarlama ve çevrim içi olduklarında kişisel verilerini gizleme imkanı sağladığını belirterek, "Oyuncular ve medya içeriği izlemek isteyenler için ara belleğe alma veya gecikme, dijital deneyimde sinir bozucu bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle Kaspersky VPN Secure Connection ürünümüzün müşterilerimiz için güvenlik ve şeffaflık sağlayan düşük gecikme etkisiyle tüketici pazarındaki en hızlı VPN'lerden biri olarak kabul edildiğini görmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 31 Aralık'a kadar sürecek olan Türkiye’ye özel kampanyayla, Kaspersky VPN Secure Connection çözümünü 5 cihaz için satın alan tüm müşteriler 3 ay boyunca ücretsiz BluTV üyeliğine sahip olacak.

