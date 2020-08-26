Kaspersky'den "DeathStalker" isimli APT grubu hakkında rapor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, finans sektöründeki küçük ve orta boy işletmelere yönelik etkili casusluk saldırıları düzenleyen DeathStalker isimli "kiralık" gelişmiş kalıcı tehdit (APT) grubu hakkında rapor yayınladı.

Kaspersky açıklamasına göre, fidye yazılımlarından veri sızıntılarına ve ticari casusluğa kadar uzanan siber tehditler şirketlerin çalışmalarına ve itibarına zarar verebiliyor. Bu tür saldırılar orta düzey zararlı yazılım yöneticileri ve bazen de Kaspersky'nin 2018'den beri takip ettiği DeathStalker gibi kiralık gruplar tarafından düzenleniyor.

DeathStalker, hukuk şirketleri ve finans kuruluşlarına yönelik siber casusluk saldırılarına yoğunlaşmasıyla diğer tehdit gruplarından ayrılıyor. Yeniliklere çok hızlı uyum sağlayabilen ve yazılım tasarımında hızla çoğaltmaya yönelik bir yaklaşım sergileyen grup, etkili saldırılar düzenleyebiliyor.

Kaspersky yaptığı araştırmalarla Powersing, Evilnum ve Janicab zararlı yazılım aileleri ile DeathStalker'ın faaliyetleri arasında bir bağlantı kurabildi. Bu da grubun en az 2012'den bu yana ne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Powersing, 2018den bu yana Kaspersky tarafından izlenirken diğer iki zararlı yazılım ailesi ise diğer siber güvenlik markaları tarafından raporlandı. Bu üç zararlı yazılım ailesinin kodlarındaki ve kurbanlarındaki benzerlik, araştırmacıların bunlar arasında bir ilişki olduğunu düşünmesini sağladı.