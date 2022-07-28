Kaspersky'den kurumsal sosyal medya hesaplarını korumak için ipuçları:

İSTANBUL (AA) - Kaspersky uzmanları, işletmeler için sosyal medya hesaplarını nasıl güvence altına alacakları ve olası saldırılardan nasıl kaçınacakları konusunda ipuçları paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, günümüzde sosyal medya, markaların kendilerini ve ürünlerini tanıtmaları ve hedef kitleleriyle iletişim kurmaları için vazgeçilmez bir mecra haline geldi.

Hackerlar ve dolandırıcılar sosyal medyada sıradan insanlar için olduğu kadar kurumsal hesaplar için de bir tehdit unsuru oluşturuyor. Bu nedenle markalar sosyal medyanın avantajlarından ancak hesaplarını çeşitli siber saldırılara karşı korudukları sürece yararlanabiliyor.

Sosyal medya, kötü amaçlı yazılımları (malware) dağıtmak ve kullanıcıların kişisel kimlik bilgilerini ele geçirmek odağında oldukça kolaylık sunduğundan hackerlar ve dolandırıcılar tarafından cazip bir araç olarak kullanılıyor. Hackerlar, markaların sosyal medya hesaplarını ele geçirmek için çeşitli saldırılar düzenleyip, hesaba erişim sağladıktan sonra, genellikle bunları, kullanıcılardan kimlik bilgilerini veya diğer önemli kişisel bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan kötü amaçlı yazılımları dağıtmak için kullanabiliyor.

Ayrıca, son dönemlerde kripto dolandırıcıların YouTube kurumsal hesapları hackleyerek dolandırıcılık hedefli yasa dışı yayınlar ve paylaşımlar yaptıkları da görülüyor. Bu durumlar markalar için büyük mali ve itibar kayıplarına neden olabiliyor.

- "İki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın"

Kaspersky uzmanları, işletmeler için sosyal medya hesaplarını nasıl güvence altına alacakları ve olası saldırılardan nasıl kaçınacakları konusunda şu ipuçlarını paylaştı:

"Güçlü şifreler seçin. Parolalar, genellikle en büyük güvenlik açıkları olarak karşımıza çıksalar da aynı zamanda düzeltilmesi en kolay olan faktörler bunlardır. Çeşitli sosyal medya hesaplarında aynı şifreyi kullanmama tavsiyesi yeni bir yöntem olmasa da zaman geçtikçe önemini daha da artırıyor.

Bu sayede, hesaplarınızdan birinin çalınması durumunda diğer hesaplarınız etkilenmeyecektir. Uzun ve benzersiz şifreleri ezberlemeyi zor buluyorsanız, Kaspersky Pasaword Manager gibi bir şifre yöneticisi sadece bir ana şifreyi ezberlemenize yardımcı olabilir. Güvende olmak için sosyal medya hesaplarınızın şifreleri en az 12 karakter uzunluğunda olmalı ve rastgele bir büyük ve küçük harf, rakam ve sembol kombinasyonu içermelidir. Hesabınızı korumak için şifrelerinizi periyodik olarak yenilemeniz gerekiyor.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın. İki faktörlü kimlik doğrulama yöntemi, bir kullanıcının iki kimlik doğrulama biçimi sağlamasını gerektirerek hesap oturum açma işlemine ek bir güvenlik katmanı ekleyen bir dizi çevrim içi hizmet sağlayıcı tarafından sunulan bir özelliktir. Burada genel olarak ilk adım şifrenizdir.

İkinci faktör ise, SMS veya e-posta koduyla doğrulama yapma işlemidir. İki faktörün arkasındaki genel teori, oturum açmak için belirlenen bir bilgiyi girmenizi gerektirmesidir. Bu nedenle, şirketinizin onlineda özel bir ağına erişmek için bir şifreye ve bir USB belleğe ihtiyacınız olabilir. Facebook ve Twitter gibi değerli sosyal medya ağlarını korumak için şirketler iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini kullanmalıdır.

Ortak Wi-Fi bağlantılarından kaçının. Ortak Wi-Fi ağları, kurumsal sosyal medya hesaplarını yönetmek için çeşitli riskler taşıyan bir dizi güvenlik açığına sahiptir. Ortak Wi-Fi ağlarına bağlanırsanız, gerçek bir veri hırsızlığı olasılığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir iş cihazından güvenli olmayan bir ağa bağlandığınız taktirde, şirketinizin ticari sırları da yanlış ellere geçebilir.

Bazı siber suçlular bunu daha da ileri götürerek mevcut ortak Wi-Fi ağlarına bağlanmak yerine, benzer bir ad verdikleri ağlar üzerinden kurbanlarını kendilerine çekiyorlar. Yeni bir genel ağa bağlanmadan önce, mevcut bağlantıların adlarını kontrol etmeyi unutmayın.

Doğru sözcük sırasını, benzer şekilli sayılarla değiştirilen harfleri, fazladan alt çizgileri ve benzeri kullanımlara dikkat edin. Ortak Wi-Fi ağlarını kullanırken cihazlarınızı güvende tutmanın en emin yolu, onları önceden güvenilir bir korumayla donatmaktır.

Çok kişiye erişim vermekten kaçının. Erişimi olan kişilerin sayısını sınırlamak, markanızın sosyal medya hesaplarının e-postalar, cep telefonları veya bilgisayarlar aracılığıyla saldırıya uğrama riskini azaltmaya yardımcı olur. Sosyal medya hesaplarınızı sık sık takip edin. Sahip olduğunuz tüm sosyal medya hesaplarının takibini yapmak olmazsa olmaz bir adımdır. Marka imajınızın ve içerik planınızın dışına çıkan şüpheli veya farklı görünen bir gönderi, güvenliği ihlal edilmiş bir hesabın işareti olabilir."

