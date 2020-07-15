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Kaş’ta demokrasi şehitleri için lokma dağıtıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 15.07.2020 17:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitler için lokma dağıtıldı.Kaş Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için lokma hayrı düzenlendi.

Kaş’ta demokrasi şehitleri için lokma dağıtıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitler için lokma dağıtıldı.
Kaş Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için lokma hayrı düzenlendi. 4 yıl önce 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için Kaş Merkez Süleyman Çavuş Camisi önünde vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Şehitler için dua okundu.
Lokma dağıtımına katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, tezgah başına geçerek vatandaşlara lokma ikram etti. Başkan Ulutaş, şehitlerimizi anmak ve onların ruhunu şad etmek için lokma ikramı düzenlediklerini belirtti.

Kaş’ta demokrasi şehitleri için lokma dağıtıldı

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