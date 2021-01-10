Kastamonu Belediyesinden pandemide 3 bin haneye temizlik hizmeti

Kastamonu Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, her ay 300 haneye temizlik veriyor. 10 aylık pandemi süresince 3 bin hanenin temel ihtiyaçları ile temizlik ihtiyaçlarını karşılayan belediye, ayrıca 300 aileye gıda yardımı da yapıyor.

Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlara evlerinde her türlü hizmeti sunan Kastamonu Belediyesi Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezindeki görevli ekipler, her ay 300 haneye hizmet vermeyi sürdürüyor. Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları randevu alarak evlerinde ziyaret eden ekipler, kişisel temizlik ve ev temizliği yaptıktan sonra yemek hizmeti, kuaför hizmeti, banyo hizmeti gibi diğer hizmetleri de veriyor. Kastamonu Belediyesi Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde birinci dereceden bakıma muhtaç kişilerin önce tespiti yapılıyor. Ekipler öncelikler doğrultusunda günlük, haftalık ve 15 günlük periyotlar ile ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda evlere giden ekipler, dezenfekte işlemi de gerçekleştiriyor.