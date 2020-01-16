Kastamonu Belediyespor Banik Most maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda Çekya temsilcisi Banik Most ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ilk iki maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler ve Almanya temsilcisi Thüringer'e mağlup olan Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, üçüncü maçını Çekya temsilcisi Banik Most ile 18 Ocak'ta kendi evinde oynayacak.

Antrenör Hakan Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında dün karşılaştıkları Görele Belediyespor'u 39-24 mağlup ettiklerini hatırlattı.

Görele Belediyesini tebrik eden Günal, "Görele takımı mütevazı kadrosuyla gayet iyi mücadele ediyor. Süper Lig'de ve kupada var olma savaşı veriyorlar. Umarım daha da iyi olurlar." dedi.

Dünkü maçta iki ayrı kombinasyonda sahaya çıktıklarına işaret eden Günal, "İlk takımımız biraz daha hızlı, ikinci takımımız da biraz daha taktiksel oyun oynadı. Güçlü bir takımız. Türkiye liglerinin üstünde bir takımız. Umarız lig ve kupada sonuna kadar böyle devam eder." diye konuştu.