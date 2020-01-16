YURTHABER
  4. Kastamonu Belediyespor Banik Most maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kastamonu Belediyespor Banik Most maçının hazırlıklarını sürdürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 16.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyespor Banik Most maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda Çekya temsilcisi Banik Most ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ilk iki maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler ve Almanya temsilcisi Thüringer'e mağlup olan Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, üçüncü maçını Çekya temsilcisi Banik Most ile 18 Ocak'ta kendi evinde oynayacak.

Antrenör Hakan Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında dün karşılaştıkları Görele Belediyespor'u 39-24 mağlup ettiklerini hatırlattı.

Görele Belediyesini tebrik eden Günal, "Görele takımı mütevazı kadrosuyla gayet iyi mücadele ediyor. Süper Lig'de ve kupada var olma savaşı veriyorlar. Umarım daha da iyi olurlar." dedi.

Dünkü maçta iki ayrı kombinasyonda sahaya çıktıklarına işaret eden Günal, "İlk takımımız biraz daha hızlı, ikinci takımımız da biraz daha taktiksel oyun oynadı. Güçlü bir takımız. Türkiye liglerinin üstünde bir takımız. Umarız lig ve kupada sonuna kadar böyle devam eder." diye konuştu.

Cumartesi günü kendi evlerinde önemli bir maça çıkacaklarını anlatan Günal, "Hafta sonu EHF Kupasında Çekya temsilcisi Banik Most ile çok önemli bir maça çıkacağız. Ardından deplasmanda yine Banik Most ile karşılaşacağız. Çekya temsilcisi ile oynayacağımız iki maç bizim için tamam mı devam mı maçı olacak. Tüm benliğimizle bu maçları düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

EHF kupasındaki ilk iki maçı değerlendiren Günal, şunları kaydetti:

"Geride kaldığımız 2 haftada kaybettiğimiz iki maç da beklemediğimiz mağlubiyetlerdi. İlk mağlubiyet takımsal olarak yaptığımız hatalardan kaynaklandı. Almanya'daki maç ise bizden kaynaklanan bir mağlubiyet olmadı. Hata yaptık mı? Evet yaptık ama hakemler oyunun çok içinde kaldılar. Çifte standart kararlar verdiler. Böyle olunca galip gelmek zordu. Ona rağmen ikinci yarıda maçı 7 farktan 2 farka getirdik ama hakemin verdiği kararlar nedeniyle maçı döndürmek kolay olmadı."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
Tosya Kaymakamlığından kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımıTosya Kaymakamlığından kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı
Kaymakam Pişkin, Kız Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret ettiKaymakam Pişkin, Kız Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bonik most Hentbol Kastamonu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Samsunspor, Süper Lig’den 2 oyuncuyla anlaştı

Samsunspor, Süper Lig’den 2 oyuncuyla anlaştı

Kastamonu Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
08:02
Öğle
12:59
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:12

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Cevdetin Eczanesi
Cide
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde son durum

Devrekani’de Doğa ve Yaşam Fotoğraf Sergisi açıldı

Devrekani’de Doğa ve Yaşam Fotoğraf Sergisi açıldı

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

Hanönü'nde "Gönül Elçileri" Projesi Tanıtıldı

Hanönü'nde "Gönül Elçileri" Projesi Tanıtıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.