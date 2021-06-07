Kastamonu Daday Fidanlık Şefliğinde yetiştirilen tohumlar yanan orman alanlarını yeşertiyor

Sivri kültür ve fidan yetiştirme anlamında önemli işletme müdürlüklerinden biri olduklarına dikkati çeken Teroğlu, "Şefliğimizde bu yıl 500 bin fidan üretimi planlanmaktadır. Fidan üretiminin haricinde kozalaklardan tohum çıkarma işlemini yapıyoruz. Bu sene bize gelen kozalak miktarı 650 ton. Bunun yaklaşık 500 tonundan çıkan tohumları geçen yıl yanan yerlerde kullanacağız. Kalan 150 tonluk miktar ise ağaçlandırma, dikim ve kuruyan fidanların tekrar dikiminde kullanılacak. Bu yıl şu ana kadar 300 ton kadarı işlenerek fidanlık şefliklerine teslim edildi." dedi.

Tohumları ayrılan kozalaklar ise yakacak ve süs eşyası olarak kullanılmak üzere satışa çıkartılıyor.

Sıcağın da etkisiyle açan kozalaklardan alınan tohumlar, ekilmek üzere orman şefliklerine gönderiliyor. Bir kısmı da tüplere yerleştirilerek yeni fidanların üretiminde kullanılıyor.

Bölgedeki ormanlardan toplanan yeterli olgunluğa erişmiş çam kozalakları, fidanlığa getirilerek bir süre bekletiliyor. Kozalakların bir kısmı büyük fırınlara konularak yaklaşık 12 saat ısıl işleme tabi tutuluyor.

Üretilen fidanları dikim sahalarında kullandıklarını belirten Teroğlu, "Kara ve sarı çam ağırlıklı üretim yapıyoruz. Bunun haricinde ormanlardaki yaban hayvanları için son dönemde yabani meyvelere de çok önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Daday Fidanlık Şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu ise daha güçlü ormanlar için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Kastamonu'da tek modern sistemli tohum çıkarma ünitesinin fidanlıklarında bulunduğuna işaret eden Gedikoğlu, "Bize teslim edilen kozalakları nemi gitsin diye 15 gün kurutma odalarında muhafaza ediyoruz. Ardından kozalaklar ünitelere serilerek belli sıcaklıkta bekletiliyor. Kozalakların içinden tohumları çıkartarak ayırıyoruz. Artan tohumları daha sonra kullanılmak üzere soğuk hava depomuzda bekletiyoruz." diye konuştu.

Fidanlıkta termobloklu sistem dışında klasik yöntemle de kozalakları tohumlarından ayırdıklarını aktaran Gedikoğlu, "Güneş enerjisinden de yararlanarak tohum üretimi yapıyoruz. Güneşli havalarda serilen kozalaklar bir süre sonra açıyor ve ardından tohum kozalaktan ayrılıyor. Bu tohumları da daha sonra değerlendiriyoruz." dedi.

Çamlıbel Orman İşletme Şefi Özkan Demir de kesilme olgunluk çağına gelmiş ağaçlar ve gençleştirme sahalarındaki ağaçlarda kozalak topladıklarını anlatarak, "Bu işlemi üretim sahamızda kesilmiş ağaçlardan yapıyoruz. Orman muhafaza memurları gözetiminde toplatma işlemini yapıp fidanlık şefliğimize teslim ediyoruz." diye konuştu.

