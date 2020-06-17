Kastamonu Valisi Avni Çakır görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır görevine başladı.

Çakır, Valilik binası önünde Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Vali Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nın simge şehirlerinden birisi olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun tarihi ve doğası ile huzur bölgesi olduğunu söyleyen Çakır, "Evliyalar diyarı kadim şehir Kastamonu'ya vali olarak atanmaktan çok büyük bir onur duydum. Bu vesile ile beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın İçişleri Bakanımıza duydukları güven için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevimin ilimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." dedi.

"Bu yüce millete hizmet etmek büyük bir onurdur." ifadesinde bulunan Çakır, bununla birlikte önemli sorumlulukları da beraberinde getirdiğini söyledi.