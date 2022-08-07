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Kastamonu'da elektrikli çite dokunan kadın hayatını kaybetti

07.08.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da elektrikli çite dokunan kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde elektrikli çite dokunan kadın yaşamını yitirdi.

Köfünanbarı köyünde çiftçilik yapan Ş.A. mısır bahçesini domuzlardan korumak için elektrikli çit sistemi kurdu.

Akşam elektrik verilen çite dokunan Ş.A'nın eşi H.A. (77) olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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