YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da görme ve yürüme engelli öğrenciden tekerlekli sandalyede salsa

Kastamonu'da görme ve yürüme engelli öğrenciden tekerlekli sandalyede salsa

03.12.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da görme ve yürüme engelli öğrenciden tekerlekli sandalyede salsa

Kastamonu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda 11 yaşındaki görme ve yürüme engelli öğrenci tekerlekli sandalyede salsa yaptı.

Atatürk Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatma Aliye Hanım Yurt Müdürlüğü ile Kastamonu Dal Cimnastik tarafından düzenlenen program, işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Down sendromlu bir öğrencinin zeybek oynamasıyla devam eden programda, 11 yaşındaki görme ve bedensel engelli Nur Deniz Aygün tekerlekli sandalyede dans eğitmeniyle birlikte salsa yaptı. Öğrencilerin dansı izleyenlerden alkış aldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, etkinliği beğenerek izlediğini söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çakır, "Gün boyunca engelli ailelerimizle öğrencilerimizle değişik etkinliklerde bir ara geldik. Hepsine müthiş bir saygı, müthiş bir hürmet diliyorum. Onların iradelerine, sevinçlerine büyük bir saygı duydum. Kastamonu Valiliği olarak, Kastamonulular olarak, ben ve ailemde her zaman yanlarındayız. Her zaman başımızın taçları." dedi.

Kastamonu Dal Cimnastik antrenörü Fatma Dal ise farkındalık yaratmak için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Etkinlik için Karabük'ten de 30 kişilik bir ekibin de geldiğini kaydeden Dal, "Her etkinlikle farklı bir mesaj vermek istiyoruz. Amacımız çocukları topluma kazandırmak her alanda ne yapabileceklerini göstermek." dedi.

Bir diğer etkinlikte ise Görme Engelliler Derneği, kentteki bir otelin desteği ile eğlence programı düzenledi.

Dernek Başkanı Cahit Kuşoğlu ve başkan yardımcısı Ahmet Kökmen'in söylediği türküler, programa katılanlar tarafından beğeni ile dinlendi.

Görme engelli Asil Kökmen saz çalıp türküler söyledi. Engelliler program boyunca doyasıya eğlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandımCinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandım
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
İçişleri Bakanı Soylu Kastamonu'daki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldıİçişleri Bakanı Soylu Kastamonu'daki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Aralık Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:47
Öğle
12:40
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:49

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Afatoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Çınar Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.