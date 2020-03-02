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Kastamonu'da kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon yapıldı

Kastamonu Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kent merkezindeki okullar, halk otobüsleri ve otogarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, son dönemde salgın hastalıkların artması nedeniyle dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatıyla kentin en yoğun kullanım alanlarından şehirlerarası otobüs terminali, okullar ve halk otobüslerinde, salgın hastalıklara karşı önlem ve hijyen amacıyla dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Vatandaşlar da salgın hastalıklara karşı önlem almaları için kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri hususunda uyarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dezenfekte hijyen Kastamonu okullar

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