Kastamonu'da kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 37 köy yolu açılmaya çalışılıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.
İlçelerden Şenpazar, Çatalzeytin ve Ağlı'da birer, Azdavay'da 7, Devrekani ve Bozkurt'ta 5'er, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 4, Küre'de 10 olmak üzere 37 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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