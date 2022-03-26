YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor

26.03.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 37 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

İlçelerden Şenpazar, Çatalzeytin ve Ağlı'da birer, Azdavay'da 7, Devrekani ve Bozkurt'ta 5'er, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 4, Küre'de 10 olmak üzere 37 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı
Tren kazasında sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren protez bacakla yürümeye başladıTren kazasında sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren protez bacakla yürümeye başladı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:32
Öğle
12:56
İkindi
16:24
Akşam
19:10
Yatsı
20:31
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.