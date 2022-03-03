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Kastamonu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

03.03.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Kastamonu merkez ve İhsangazi ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerde tüm kademedeki okullarda eğitime bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, il merkezindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan İhsangazi ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.

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