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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

15.02.2021 18:15 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ve çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi.

İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, merkez ilçede 16 ve 17 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

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