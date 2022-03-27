YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da sarımsak tarlasından su dinamosu çalan 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da sarımsak tarlasından su dinamosu çalan 3 kişi tutuklandı

27.03.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sarımsak tarlasından su dinamosu çalan 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak üreticisinin su dinamosunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Akdoğan köyünde çiftçilik yapan A.E'nin sarımsak tarlasında bulunan 7 bin lira değerindeki elektrikli su dinamosu, sondaj kulübesinin kapısı kırılarak çalındı.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler su dinamosunun Kastamonu'da faaliyet gösteren bir hurdacıya ucuz fiyata satıldığını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin Z.K. (33), M.Ş. (22) ve M.G. (21) olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hurdacıda ele geçirilen elektrikli sulama dinamosu cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma tarafından A.E'ye iade edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
İzmir'de kardeşlerden birini öldürüp diğerini yaralayan iki şüpheli tutuklandıİzmir'de kardeşlerden birini öldürüp diğerini yaralayan iki şüpheli tutuklandı
SGK'nin kreş desteği 18 bin çalışan annenin yüzünü güldürdüSGK'nin kreş desteği 18 bin çalışan annenin yüzünü güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Mart Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:27
Öğle
12:55
İkindi
16:26
Akşam
19:13
Yatsı
20:34
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.